Ferragosto a tavola, il pranzo più italiano dell’estate si reinventa

Un menu fresco - L'estate deve arrivare anche nel piatto: erbe aromatiche, pomodori, verdure, frutta e ingredienti freschi sono i protagonisti naturali. Si può scegliere un ingrediente-fil rouge, come il pesto, e utilizzarlo in più preparazioni, dal risotto agli spiedini di pesce. Tra i grandi classici, due ricette hanno tutto il sapore della tradizione estiva italiana: i pomodori ripieni di riso, semplici, profumati e perfetti anche preparati in anticipo, e il riso, patate e cozze, specialità pugliese che mette insieme mare, terra e forno in un unico piatto. E proprio la tradizione può diventare il punto di partenza per qualche variazione più contemporanea. Le insalate di riso, pasta o farro sono pratiche e perfette per il caldo, ma la novità può stare nei condimenti. La frutta, per esempio, può uscire dal cestino e finire direttamente nell’insalata: pesche saltate velocemente in padella con pochissimo burro, oppure con il miele, si sposano con pomodori e verdure grigliate. Il cocomero a dadini con la feta greca è un altro abbinamento fresco e sorprendente, capace di trasformare una semplice insalata in uno dei piatti di cui si parlerà a tavola.