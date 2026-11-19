Dalla stagione Trump a quella di Hakeem Jeffries: così cambia il volto degli Stati Uniti
Dopo oltre vent'anni segnati dalla leadership di Nancy Pelosi, questo passaggio di testimone pootrebbe diventare il simbolo dell'America emersa dai midterm
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Il vento del cambiamento soffia di nuovo sull'America. A pochi giorni dai Midterm, il Congresso si prepara a scrivere una pagina di storia con Hakeem Jeffries, confermato leader democratico alla Camera e destinato a diventare il primo speaker afroamericano degli Stati Uniti. Più che una semplice nomina, la sua ascesa fotografa un Paese che cambia volto: più giovane, più diversificato e sempre meno legato agli equilibri e ai protagonisti che hanno dominato Washington negli ultimi decenni.
Da Brooklyn al vertice del Congresso - La sua ascesa racconta una storia che va oltre la politica. Figlio di New York, dove ha iniziato l'attività politica nell'Assemblea dello Stato di New York nel 2007, distinguendosi per l'attenzione ai temi della giustizia sociale, della riforma del sistema penale e dello sviluppo urbano di Brooklyn. Nel 2012 è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, diventando il deputato del distretto che comprende parti di Brooklyn e Queens. All'interno del Partito Democratico ha scalato rapidamente i ranghi della leadership: nel 2019 è stato nominato presidente del Democratic Caucus, il quinto incarico più importante tra i democratici della Camera, e nel 2022 è stato scelto come successore di Nancy Pelosi alla guida del gruppo parlamentare. Dal gennaio 2023 ricopre il ruolo di leader dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti, diventando il primo afroamericano nella storia a guidare un grande partito politico in uno dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. Per questo la sua elezione a speaker è il segnale di un cambiamento culturale.
Il messaggio dei midterm - Le elezioni di metà mandato hanno confermato una tendenza in atto da tempo: il peso crescente delle nuove generazioni e delle minoranze nella costruzione del consenso politico americano. Jeffries non è un outsider rivoluzionario. Incarna l'America che cambia, non solo perché è afroamericano, ma perché rappresenta una generazione di leader cresciuti politicamente dopo le grandi battaglie dell'era Obama e chiamati a guidare il partito nell'America post-Trump.
Un simbolo - Nancy Pelosi era famosa per il suo stile duro, la capacità di raccogliere fondi e il controllo capillare del partito, Jeffries punta maggiormente sulla comunicazione pubblica, sulla costruzione del consenso e su un'immagine più vicina alle nuove generazioni. Dopo la prima donna a ricoprire il ruolo di speaker e figura simbolo di un'epoca, la nomina di Jeffries rappresenta un altro passaggio storico per la rappresentanza delle minoranze nelle istituzioni. E racconta un'America che sta lentamente riscrivendo il proprio immaginario, forse proprio a partire dai midterm.