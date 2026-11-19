Da Brooklyn al vertice del Congresso - La sua ascesa racconta una storia che va oltre la politica. Figlio di New York, dove ha iniziato l'attività politica nell'Assemblea dello Stato di New York nel 2007, distinguendosi per l'attenzione ai temi della giustizia sociale, della riforma del sistema penale e dello sviluppo urbano di Brooklyn. Nel 2012 è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, diventando il deputato del distretto che comprende parti di Brooklyn e Queens. All'interno del Partito Democratico ha scalato rapidamente i ranghi della leadership: nel 2019 è stato nominato presidente del Democratic Caucus, il quinto incarico più importante tra i democratici della Camera, e nel 2022 è stato scelto come successore di Nancy Pelosi alla guida del gruppo parlamentare. Dal gennaio 2023 ricopre il ruolo di leader dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti, diventando il primo afroamericano nella storia a guidare un grande partito politico in uno dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. Per questo la sua elezione a speaker è il segnale di un cambiamento culturale.