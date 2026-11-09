Trump pronto a rimescolare le carte nella sua amministrazione, ma niente pesi massimi alla Casa Bianca
Il presidente ha dichiarato che "qualche cambiamento ci sarà": la proposta di affidare a Dana White l'incarico di portavoce è stata definita "uno scherzo"
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Dopo il ko alle recenti midterm, il presidente Usa Donald Trump è pronto a rimescolare le sue carte. "Mi piace il mio governo, ma ci saranno dei cambiamenti", ha detto il Potus in una recente intervista prima di partire dalla sua residenza di Mar-a-Lago. Trump, dopo la sconfitta alle elezioni, aveva già nominato il suo collaboratore di lunga data Stephen Miller come nuovo capo dello staff, al posto di Susie Wiles, ma ora starebbe pensando a nuovi cabiamenti. Nomi, ovviamente, non ne sono stati fatti, ma il presidente si è lasciato andare a qualche considerazione sui suoi fedelissimi. Una cosa comunque è certa: sul ring della Casa Bianca non saliranno i pesi massimi. Trump ha infatti dichiarato che "stava scherzando" sulla possibilità di chiamare come portavoce della propria amministrazione il boss della federazione di arti marziali, Dana White.
Intoccabili
Marco Rubio non si tocca. Almeno questa la posizione del presidente: "Penso di sì", ha risposto infatti Trump a chi gli chiedeva se il segretario di Stato americano resterà nell'amministrazione. Stesso discorso per Pete Hegset, attuale segretario alla Difesa. "Hegset è colpevole di aver vinto due guerre e aver salvato Israele e il Medio Oriente" ha aggiunto il tycoon rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile impeachment del suo capo del Pentagono.
I dubbi del vicepresidente
Meno chiara la posizione del vicepresidente JD Vance, su cui Trump non ha avuto le stesse parole al miele degli altri collaboratori. I suoi commenti sull'Iran dopo le elezioni di metà mandato "a molte persone non sono piaciuti", ha sottolineato il presidente, anche se poi ha rimarcato come le parole del suoi braccio destro non abbiano avuto impatti sui loro rapporti professionali e personali. Vance, va detto, è in piena corsa per una candidatura alle elezioni presidenziali del 2028, ma la recente disfatta alle midterm ha rimesso tutto in discussione. I finanziatori del partito sono in fuga e ora cercano candidati alternativi fuori dall'amministrazione.
"Dana White? Uno scherzo"
Chi sicuramente (o quasi) non farà parte della squadra di Trump è Dana White. Al presidente della Ufc (Ultimate Fighting Championship) era stato offerto il posto, ancora vacante, di portavoce della Casa Bianca. Una proposta insolita, che aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio, ma che di recente il tycoon ha liquidato come "un semplice scherzo". "Stavo scherzando, ma credo che a Dana l'idea piaccia; è una persona molto capace", ha detto Trump ai giornalisti in Florida. È previsto che White faccia comunque visita a Trump alla Casa Bianca nella giornata di lunedì.