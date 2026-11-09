Trump pronto a rimescolare le carte nella sua amministrazione, ma niente pesi massimi alla Casa Bianca

Meno chiara la posizione del vicepresidente JD Vance, su cui Trump non ha avuto le stesse parole al miele degli altri collaboratori. I suoi commenti sull'Iran dopo le elezioni di metà mandato "a molte persone non sono piaciuti", ha sottolineato il presidente, anche se poi ha rimarcato come le parole del suoi braccio destro non abbiano avuto impatti sui loro rapporti professionali e personali. Vance, va detto, è in piena corsa per una candidatura alle elezioni presidenziali del 2028, ma la recente disfatta alle midterm ha rimesso tutto in discussione. I finanziatori del partito sono in fuga e ora cercano candidati alternativi fuori dall'amministrazione.