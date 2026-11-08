Usa, Trump vuole il boss delle arti marziali alla Casa Bianca come portavoce: lui declina la proposta

Un bello smacco per Trump, che proprio nelle scorse ore aveva indicato nell'ex campione di arti marziali il nuovo portavoce della Casa Bianca dopo le polemiche che hanno seguito i recenti (e discussi) avvicendamenti in uno dei ruoli più delicati della sua amministrazione. "Sono lieto di annunciare che al grande Dana White, un combattente e guerriero temibile, è stato offerto l'incarico di portavoce della Casa Bianca degli Stati Uniti. Gli ho chiesto di portare con sé dei collaboratori - alcuni dei quali non provengono dal nostro Paese - tra cui Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison. Abbiamo bisogno di queste persone per difenderci dalla sinistra folle. Dana, ti prego, accetta l'incarico", aveva scritto Trump.