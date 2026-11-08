Trump non molla e annuncia indagini contro i democratici: "Minacciano molte persone"

L'onda lunga (e blu) delle midterm continua ad avere effetti sulle politiche del presidente Donald Trum. Il tycoon ha infatti ordinato al Dipartimento di giustizia di "indagare immediatamente" sulle minacce dei democratici ai repubblicani. "I democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l'impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze", afferma Trump in un lungo post sul suo social Truth.
Lo spettro dell'impeachment
Poi ancora, sottolineando il tema dell'impeachment che tanto aleggia in questi ultimi giorni: "Non è stato commesso - né tanto meno ipotizzato - alcun atto che giustifichi una procedura di impeachment da parte delle vittime di questo processo illegale", ha detto Trump. "Inoltre, stanno minacciando i nostri donatori prospettando la reclusione e altre pesanti sanzioni, solo perché sono repubblicani o sostenitori del partito repubblicano. Siamo di fronte a una strumentalizzazione del sistema giudiziario portata a un livello estremo", ha aggiunto il presidente.
"I repubblicani si sveglino"
Trump che, inoltre, suona la carica ai suoi: "Sono questi estorsori a dover finire in prigione. I repubblicani devono svegliarsi, e in fretta. Esponenti politici democratici hanno inviato lettere minatorie a numerose persone, tutte innocenti. Con la presente dichiarazione, ordino al dipartimento di giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale", ha messo in evidenza.