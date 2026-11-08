Trump non molla e annuncia indagini contro i democratici: "Minacciano molte persone"

Poi ancora, sottolineando il tema dell'impeachment che tanto aleggia in questi ultimi giorni: "Non è stato commesso - né tanto meno ipotizzato - alcun atto che giustifichi una procedura di impeachment da parte delle vittime di questo processo illegale", ha detto Trump. "Inoltre, stanno minacciando i nostri donatori prospettando la reclusione e altre pesanti sanzioni, solo perché sono repubblicani o sostenitori del partito repubblicano. Siamo di fronte a una strumentalizzazione del sistema giudiziario portata a un livello estremo", ha aggiunto il presidente.