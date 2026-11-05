Usa, Vance lavora alla "nuova destra" dopo la disfatta dei repubblicani | Possibile impeachment per Hegseth

La Camera potrebbe votare già la prossima settimana per mettere sotto accusa il capo del Pentagono Pete Hegseth dopo che molti legislatori repubblicani, allarmati dalla disfatta alle midterm, si stanno affrettando ad attribuirgli la colpa dei risultati elettorali, sostenendo dietro le quinte che abbia avuto un ruolo chiave nel convincere Trump ad attaccare l'Iran senza una strategia di uscita. Lo sostiene la Cnn. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha dichiarato di voler avviare una votazione per l'impeachment di Hegseth alla ripresa del Congresso la prossima settimana, e fonti repubblicane credono che la mozione venga approvata.