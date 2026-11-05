Usa, Vance lavora alla "nuova destra" dopo la disfatta dei repubblicani | Possibile impeachment per Hegseth
Una coalizione di repubblicani per tornare allo spirito di America First. Nel frattempo è previsto un voto per mettere sotto accusa il segretario della Difesa
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Jd Vance sta cercando di stringere una nuova alleanza con i repubblicani scontenti di Trump in vista delle elezioni del 2028: lo sostiene Fox News. Un funzionario dell'amministrazione Trump, interpellato da Fox News Digital, ha affermato che il grido di battaglia di Vance per la "nuova destra", definita in senso lato come una coalizione di repubblicani che si allinea al movimento originale del presidente America First, si basa su 4 parole chiave: rimanere fuori dai conflitti esteri, rendere gli Usa un luogo accessibile per gli americani che desiderano crescere una famiglia e chiudere le frontiere.
Cnn: "Possibile impeachment per Hegseth prossima settimana"
La Camera potrebbe votare già la prossima settimana per mettere sotto accusa il capo del Pentagono Pete Hegseth dopo che molti legislatori repubblicani, allarmati dalla disfatta alle midterm, si stanno affrettando ad attribuirgli la colpa dei risultati elettorali, sostenendo dietro le quinte che abbia avuto un ruolo chiave nel convincere Trump ad attaccare l'Iran senza una strategia di uscita. Lo sostiene la Cnn. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha dichiarato di voler avviare una votazione per l'impeachment di Hegseth alla ripresa del Congresso la prossima settimana, e fonti repubblicane credono che la mozione venga approvata.