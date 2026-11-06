Usa, Hegseth: "L'impeachment non è servito con Trump e non servirà con me" | Rubio: "Il mio piano è restare con il tycoon fino alla fine"
"Un deputato scontento e sconfitto, insieme a tutti i suoi alleati democratici, ha presentato delle false mozioni di impeachment contro il sottoscritto", ha affermato il segretario alla Difesa americano
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Pete Hegseth ha risposto al piano del deputato Thomas Massie di presentare, la prossima settimana, una mozione di impeachment nei suoi confronti. In un video dai toni duri, il segretario alla Difesa americano ha affermato: "Non ha funzionato contro il presidente Trump e non funzionerà con me. Potete starne certi. Un deputato scontento e sconfitto, insieme a tutti i suoi alleati democratici, ha presentato delle false mozioni di impeachment contro il sottoscritto, esattamente come hanno già tentato di fare due volte contro il presidente Trump", ha attaccato Hegseth.
Rubio: "Il mio piano è stare con Trump fino alla fine"
Il Segretario di Stato Marco Rubio ha smentito in un'intervista al New York Times le indiscrezioni secondo cui avrebbe intenzione di lasciare l'amministrazione ma ha evitato di rispondere a domande sul proprio futuro politico. "Lavorare per il presidente Trump fino al termine del suo mandato è sempre stato il mio piano - ha detto -. Non so da dove provengano certe voci. Amo il lavoro che sto svolgendo".