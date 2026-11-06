Usa, Hegseth: "L'impeachment non è servito con Trump e non servirà con me" | Rubio: "Il mio piano è restare con il tycoon fino alla fine"

Pete Hegseth ha risposto al piano del deputato Thomas Massie di presentare, la prossima settimana, una mozione di impeachment nei suoi confronti. In un video dai toni duri, il segretario alla Difesa americano ha affermato: "Non ha funzionato contro il presidente Trump e non funzionerà con me. Potete starne certi. Un deputato scontento e sconfitto, insieme a tutti i suoi alleati democratici, ha presentato delle false mozioni di impeachment contro il sottoscritto, esattamente come hanno già tentato di fare due volte contro il presidente Trump", ha attaccato Hegseth.