Garcia invierà lettere di richiesta di conservazione dei documenti al vicepresidente Vance e a Donald Trump Jr., Eric Trump, Jared Kushner, Kimberly Guilfoyle, Stephen Miller, Susie Wiles, Kristi Noem, Corey Lewandowski. E ancora, al procuratore generale Todd Blanche e ad altri. "Questo è solo l'inizio", ha dichiarato Garcia in un comunicato.