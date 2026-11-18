Media Usa: "I dem alla Camera preparano ampia indagine sulla famiglia Trump"
"Preparate l'avvocato", aveva consigliato il deputato Garcia all'Amministrazione, subito dopo le Midterm. Ora chiede a Vance, ai figli e al genero del presidente la conservazione dei documenti
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Detto, fatto. Il deputato Robert Garcia, democratico della California, futuro presidente della Commissione di vigilanza della Camera, sta gettando le basi per una serie di indagini sulla cerchia ristretta del presidente Trump. Lo scrive Axios. Subito dopo i risultati delle Midterm, le parole di Garcia avevano messo in guardia l'Amministrazione: "Lawyer up" ("Preparate l'avvocato", ndr). E quel momento sembra già arrivato.
La mossa di Garcia dopo l'avviso a fine Midterm
Garcia invierà lettere di richiesta di conservazione dei documenti al vicepresidente Vance e a Donald Trump Jr., Eric Trump, Jared Kushner, Kimberly Guilfoyle, Stephen Miller, Susie Wiles, Kristi Noem, Corey Lewandowski. E ancora, al procuratore generale Todd Blanche e ad altri. "Questo è solo l'inizio", ha dichiarato Garcia in un comunicato.