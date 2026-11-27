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Venti bagni, 15 camere, una spa privata e un tunnel sotterraneo: la dimora è comparsa su Instagram in un annuncio di Christie's International Real Estate a "trattativa riservata"
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Venti bagni, una scalinata in marmo, un parco, una spa e perfino un camminamento sotterraneo che conduce fino a Porta Sant’Agostino. Sono i dettagli del Palazzo Trussardi, con i suoi cinquemilacentocinquanta metri quadrati affacciati sulle Mura di Bergam, tornato sul mercato attraverso un annuncio comparso su Instagram con la firma di Christie’s International Real Estate.
Il palazzo- L’origine del palazzo risale al 1570. Tra via Porta Dipinta e via Osmano, lungo le Mura venete, la proprietà conserva scalinate in marmo, soffitti decorati, sale monumentali e arredi di pregio. La campagna promozionale la presenta con lo slogan "Cinque secoli di storia, una visione contemporanea", accostando il patrimonio storico ai comfort moderni della residenza. La posizione offre scorci panoramici su Bergamo Bassa, mentre sulla recinzione e sull’ingresso si trova il cuore di edera diventato negli anni un segno distintivo della famiglia Trussardi. Alla proprietà appartengono inoltre cinque appartamenti indipendenti, ciascuno di circa 200 metri quadrati. Ristrutturati in passato per volontà di Nicola Trussardi, erano rimasti inutilizzati fino al 2015.
Il prezzo - Sul prezzo vige la formula della “trattativa riservata”, ma come ricostruisce il Corriere della Sera la distanza tra il prestigio dell’indirizzo e il valore effettivo di vendita resta ampia: a fronte delle quotazioni di zona che porterebbero teoricamente la proprietà tra i 41,2 e i 51,5 milioni di euro, la prima valutazione ufficiosa di dieci anni fa si fermava a 18 milioni e nelle indiscrezioni più recenti si parlava di 9-10 milioni per chiudere l’operazione.
Ci ha vissuto Michelle Hunziker - Il palazzo è conosciuto anche per aver ospitato Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker durante gli anni del loro matrimonio. La coppia aveva scelto di dividere la propria vita tra Milano e Bergamo, vivendo proprio nella prestigiosa dimora di Città Alta. La posizione è particolarmente esclusiva: la proprietà si trova infatti lungo le Mura venete, in uno dei contesti più ricercati della città, apprezzato anche per gli scorci panoramici su Bergamo Bassa.