Ci ha vissuto Michelle Hunziker - Il palazzo è conosciuto anche per aver ospitato Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker durante gli anni del loro matrimonio. La coppia aveva scelto di dividere la propria vita tra Milano e Bergamo, vivendo proprio nella prestigiosa dimora di Città Alta. La posizione è particolarmente esclusiva: la proprietà si trova infatti lungo le Mura venete, in uno dei contesti più ricercati della città, apprezzato anche per gli scorci panoramici su Bergamo Bassa.