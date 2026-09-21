Nel weekend arriverà a Verissimo anche Elisabetta Canalis, nuova conduttrice di Tú sí que vales. Oltre a raccontarsi sul piano privato e professionale, risponderà all'ex amica Maddalena Corvaglia, con cui ha condiviso gli anni da velina di Striscia la Notizia.



Nei giorni scorsi Corvaglia era tornata sulla fine della loro amicizia: "È stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene. Mi manca? Ogni persona arriva al momento giusto. Non vivo nel passato". Ora la parola passa a Elisabetta.