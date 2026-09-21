Morte Eleonora Giorgi: le reazioni degli amici sui social
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Silvia Toffanin leader di fascia sia sabato che domenica. E per il prossimo weekend in studio arriva ospite Elisabetta Canalis, pronta a rispondere a Maddalena Corvaglia sulle cause del loro litigio
La nuova stagione di Verissimo parte con numeri vincenti. Il talk di Silvia Toffanin è leader di fascia in entrambi gli appuntamenti del debutto e va particolarmente forte tra i più giovani. Per il prossimo weekend il salotto di Canale 5 rilancia con due ospiti molto attesi: Amanda Knox, in esclusiva, ed Elisabetta Canalis.
Il sabato ha raccolto 1.841.000 spettatori con il 23,56% di share, che sale al 26,12% sul target 15-34 anni. Bene anche Verissimo giri di valzer, al 21,55% con 1.729.000 spettatori.
La domenica ha confermato il risultato. La puntata ha chiuso con 1.644.000 spettatori e il 18,58% di share, con il 25,30% tra i 15-34enni. Giri di valzer si è attestato al 16,87%, con 1.609.000 spettatori.
Domenica 27 settembre Silvia Toffanin accoglierà in studio Amanda Knox, per un'intervista esclusiva. Il suo nome è legato a uno dei casi giudiziari più seguiti degli ultimi vent'anni. Nel 2007 fu arrestata a Perugia con l'allora fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher. Dopo due condanne, nel 2015 la Cassazione assolse entrambi in via definitiva.
Knox è tornata di recente al centro del dibattito. Ad agosto ha fatto discutere la sua scelta di portare la propria vicenda giudiziaria sul palco con Cartwheel, uno spettacolo di stand up comedy. Davanti alla conduttrice ripercorrerà la sua vita e risponderà a tutte le domande.
Nel weekend arriverà a Verissimo anche Elisabetta Canalis, nuova conduttrice di Tú sí que vales. Oltre a raccontarsi sul piano privato e professionale, risponderà all'ex amica Maddalena Corvaglia, con cui ha condiviso gli anni da velina di Striscia la Notizia.
Nei giorni scorsi Corvaglia era tornata sulla fine della loro amicizia: "È stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene. Mi manca? Ogni persona arriva al momento giusto. Non vivo nel passato". Ora la parola passa a Elisabetta.
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