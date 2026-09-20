Chiara Pellacani e l’amore: "Sono fidanzata da un anno"

Chiara Pellacani si presenta a "Verissimo" in compagnia di Francesco Porco, il fidanzato con cui condivide ormai circa un anno di relazione. Un legame nato all'interno dello stesso mondo sportivo: "Anche lui è un tuffatore, ho trovato una persona davvero speciale", dice l'atleta, 24 anni, reduce dai cinque ori conquistati ai Campionati Europei di Parigi 2026.
L'inizio, però, non è stato dei più semplici, perché tra i due ci sono stati per parecchio tempo un oceano e diverse ore di fuso orario. "Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta", racconta la campionessa, che nel 2021 si è trasferita a Miami, negli Stati Uniti, per proseguire il proprio percorso agonistico.
Curiosamente, nella loro storia manca il momento del primo incontro: le rispettive strade si erano già incrociate molto prima che nascesse qualcosa. "Ci conosciamo da tantissimi anni, è una persona che mi ha sempre ispirato fiducia, l'ho sempre stimato come persona", spiega la romana, descrivendo un sentimento cresciuto su basi solide e costruite nel tempo.
La versione di lui coincide, e aggiunge il dettaglio dell'improvvisa accelerazione. "Ci conoscevamo da molto tempo, poi abbiamo iniziato a parlare dal nulla e ho subito trovato una connessione", ricorda il tuffatore, riferendosi a una svolta arrivata senza preavviso dopo anni di semplice frequentazione sportiva.
Una storia, insomma, che ha seguito un percorso opposto a quello dei colpi di fulmine: prima la stima reciproca, poi la distanza da superare, infine il legame che entrambi raccontano oggi davanti alle telecamere.