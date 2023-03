"Uomini e Donne", dopo l'addio a Gemma Silvio lascia il programma: ecco perché

L'intervento di Maria De Filippi: "Voi due non siete in sintonia, questo è un rapporto malsano"

Silvio lascia "Uomini e Donne". Il cavaliere del trono over dopo aver detto addio a Gemma, annuncia di lasciare per sempre anche il programma. "Dopo di te vado a casa. Io sono venuto per te, ho dedicato esclusivamente un mese e mezzo a te e non mi interessano altre donne", con queste parole il cavaliere si congeda dal trono over e respinge i tentativi di riavvicinamento da parte della dama torinese.

Le ragioni della decisione di Silvio Dopo diverse discussioni, nelle quali Silvio chiedeva di più a Gemma e la dama lo respingeva, il cavaliere dice addio al dating-show di Canale 5. "Sono venuto per te e ho detto chiaramente sin dall'inizio che non mi interessava nessun altro. Ti ho corteggiato, ci siamo divertiti, abbiamo parlato e scherzato. A Roma sono sempre venuto da te e quindi ho utilizzato tutto il tempo possibile per conquistare. Fin dall'inizio ti ho detto che non ero venuto da te per il sesso ma per vedere se poteva esserci un'intesa", spiega in studio Silvio.

"Io dopo di te vado a casa. Io sono venuto per te, ho dedicato esclusivamente un mese e mezzo a te e non mi interessano altre donne. Ho cercato di coinvolgerti ma non per fare sesso con te, ma per trovare un'intesa. Io vado a casa con la coscienza a posto", con questa parole il cavaliere riassume la sua posizione e spiega perché non vuole conoscere nessun'altra donna all'interno del programma. Allo stesso tempo, però, Silvio respinge la proposta di Gemma di ricominciare la loro frequentazione e concedersi una seconda chance.

Le spiegazioni di Gemma La dama respinge le insistenze del cavaliere, ma vorrebbe una seconda chance. Allo stesso tempo preferirebbe al suo fianco un uomo meno volgare. "Nel momento in cui ci conosciamo e sai che certe cose non mi piacciono e che sono volgari, perché devi continuare? Io non sono riuscita a raccontare quello che mi hai detto neanche a un'amica", racconta Gemma in studio.