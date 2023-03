"Uomini e Donne", Silvio mette fine alla frequentazione: ”Gemma non ti piaccio! Questa è la verità!”

Silvio riesce, finalmente, a trascorrere una notte a casa sua con Gemma, dopo un mese e mezzo di frequentazione. Come è andata a finire? Il corteggiatore racconta a "Uomini e Donne" di essere stato bene fino a quando non ha deciso di togliersi la maglietta, sedendosi sul divano con lei. Un gesto che avrebbe nuovamente allontanato Gemma, imbarazzata dal modo di fare e dai toni spinti dell’uomo.

"Ho organizzato tutto per arrivare a una conclusione, perché in un mese e mezzo di frequentazione mi sono sempre reso conto di non piacerle. - Silvio racconta in studio la serata trascorsa con la dama - Volevo vedere se mi sbagliavo, ma la serata è andata come mi aspettavo. La mattina dopo che lei ha dormito sul divano e io in camera da letto pensavo tornasse a casa sua, invece, mi ha dato un bacio e ha fatto come se nulla fosse. Io chiedevo solo verità e coerenza. Io ho sempre detto che se non interessavo sarei andato a casa".

Due nuove dame per Silvio - In studio arrivano due donne interessate a conoscere l'ex corteggiatore della dama torinese e l'uomo, a sorpresa, ha scelto di farle rimanere. Come reagirà Gemma?