"Uomini e donne", Gemma come Pretty Woman: guarda cos'ha fatto

Nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 24 marzo, è tempo di sfilata.

Gemma Galgani è la prima dama a mostrarsi al parterre. Il tema è "Ti lascio senza fiato" e per questo motivo, Gemma ha deciso di citare il film "Pretty Woman", vestendo i panni di Julia Roberts in una delle scene più famose del film. Galgani è così entrata in studio con una vestaglia bianca proprio come l'attrice, mentre ad attenderla al centro della scena c'è un pianoforte bianco.