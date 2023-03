A "Uomini e donne" Silvio abbraccia Gemma, il gesto che scandalizza Maria De Filippi

A "Uomini e Donne" continua la conoscenza tra Silvio e Gemma Galgani. Per il cavaliere del trono over, però, la puntata del 23 marzo inizia in maniera diversa dal solito: per lui infatti in studio arriva una nuova corteggiatrice, Annamaria, alla quale però si nega in maniera decisa: "Mi dispiace ma sto conoscendo Gemma, ho apprezzato e sono lusingato della cosa, ma non mi sento di avviare una nuova conoscenza", ha spiegato. A questo punto, Gianni Sperti gira la domanda a Gemma, chiedendo cosa farebbe lei in una situazione simile: "Non sarei interessata, visto che sto conoscendo lui", è la replica di Galgani che però non sembra aver convinto gli opinionisti.

Entrambi infatti sono dell'idea che Galgani non sia interessata veramente a Silvio e, per dare una dimostrazione, Maria De Filippi le chiede: "Lo vorresti abbracciare?". Gemma, pur con qualche momento di esitazione, va incontro al cavaliere per abbracciarlo, ma alla conduttrice non sfugge un dettaglio: "Le hai messo una mano sul lato B?", è il rimprovero scherzo a Silvio. "La mano è scivolata...", replica Gemma, ma Maria De Filippi dice di aver visto bene: "Non è scivolata - ha detto tra le risate in studio - c'è stata anche una bella presa".