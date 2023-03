"Uomini e Donne", Gemma ci ripensa su Silvio: "Vuole essere leccato"

La dama più famosa del trono over non apprezza le richieste spinte del cavaliere: "Mi fa schifo, non mi piacciono queste volgarità"

A "Uomini e donne" sembrava andasse tutto bene tra Gemma e Silvio, ma una strana richiesta del cavaliere avrebbe bloccato la dama che adesso ci ripensa e non sa se continuare a frequentarlo. Secondo Gemma, Silvio sarebbe troppo insistente e le sue richieste, forse troppo spinte per Gemma, sarebbero volgari. "Mi ha chiesto di leccargli le ascelle e a me fa schifo", così la dama del trono over spiazza tutti e racconta le richieste del cavaliere che vorrebbe farsi leccare, e leccare a sua volta, le ascelle e le dita dei piedi di Gemma.

L'esterna bollente in spa - I due che si frequentano da qualche tempo hanno trascorso la loro ultima esterna passando alcune ore in sauna e bagno turco. Proprio lì Silvio avrebbe fatto le sue richieste a Gemma che ha rifiutato e poi se ne è lamentata in studio. "Tra Gemma e Silvio non è accaduto niente di quello che state pensando", spiega Maria De Filippi e la dama aggiunge: "Non è successo perché mi ha bloccata, cerca sempre l'approccio fisico". Anche Silvio, però, interviene e spiega che lui cerca una donna da amare in tutti i sensi, per questo non si pone limiti con Gemma e per questa ragione vorrebbe andare oltre le serate romantiche. "Non hai alcun obbligo nei miei interessi. Io posso andare anche a casa e ammetto che ho un linguaggio un po' colorito che di solito alle donne piace", si giustifica il cavaliere.

La reazione in studio - Gianni Sperti e Tina Cipollari non si schierano dalla parte di Gemma. I due opinionisti insinuano che la dama non sia davvero interessata al cavaliere. "Quando stavi con Giorgio non ti ricordavo così romantica, ma molto più focosa", sottolinea Sperti mentre Cipollari rincara la dose: "Se avesse avuto 40 anni, questo discorso non ci sarebbe stato perché il signore ha la tua età ed è risaputo che tu preferisci uomini più giovani".

Non è la prima volta che Gemma e Silvio si lasciano andare a particolari effusioni, ma questa volta il cavaliere si è spinto oltre. "Se ti dico, più di una volta, che non mi piace questa cosa lascia perdere, no? E invece ti sei messo in posizione per farmi capire come avrei dovuto fare per leccarti le ascelle. In amore non ho limiti ma questo mi fa schifo", conclude la dama.