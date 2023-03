A "Uomini e Donne" le accuse di Tina e le lacrime di Gemma: ecco cosa è successo

La dama si allontana per piangere in solitaria, ma l'opinionista la raggiunge e accusa: "E' inutile che piangi, a te Silvio non piace"

A "Uomini e Donne" va in scena l'ennesimo siparietto tra le due "nemiche" del trono over: Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dopo aver ufficializzato la rottura con Silvio ed essere stata attaccata dalla Cipollari che l'accusa di essere bugiarda e di aver rifiutato il cavaliere solo perché "troppo vecchio", la Galgani lascia lo studio e si rifugia in lacrime in un camerino. La fuga, però, non sfugge allo sguardo vigile di Tina che la raggiunge e pretende la presenza del medico degli studi. "Gemma sono venuta in tuo soccorso, qui c'è un medico che ti vuole visitare", provoca l'opinionista.

La rottura con Silvio La storia tra Gemma e Silvio sembrerebbe chiusa definitivamente. La decisione arriva dal cavaliere dopo alcune resistenze da parte della dama che avrebbe voluto più tempo per lasciarsi andare. E se da un lato Gemma chiede tempo, romanticismo e riservatezza, dall'altro Silvio non nasconde la necessità di una conoscenza fisica per proseguire la frequentazione. "Possiamo dire che è stata l'unica donna a uscire illibata da casa mia", rivela il cavaliere nella puntata andata in onda il 28 marzo. L'arrivo di alcune dame per Silvio poi non lascia alcun dubbio: il cavaliere è pronto a voltare pagina.

Lo scontro con tra Gemma e Tina Dalla parte di Silvio si schiera, ovviamente, Tina Cipollari che si scaglia contro Gemma. Secondo l'opinionista la dama non vorrebbe ammettere di non essere realmente interessata a Silvio. Inoltre Tina ricorda in studio alcuni aneddoti piccanti del passato di Gemma quando frequentava altri uomini del dating-show di Canale 5. "Maria non ricordi il raptus di sesso in autogrill?", rivela l'opinionista in studio, ma ormai Gemma è già lontana perché fugge in camerino per piangere lontana dalle telecamere.