"Uomini e Donne", Gemma e Silvio: dopo l'addio c'è una seconda chance?

La dama e il cavaliere del trono over non trovano un punto d'incontro, ma si concedono un'occasione per parlarne

La dama e il cavaliere si sono detti addio , ma durante la puntata del 29 marzo si apre uno spiraglio per la coppia del trono over che forse è pronta a concedersi una seconda chance o, quantomeno, la possibilità di parlare ancora una volta.

L'addio nelle puntate precedenti - Dopo un mese e mezzo di frequentazione Gemma e Silvio si sono detti addio. La decisione arriva dal cavaliere dopo alcune resistenze da parte della dama che avrebbe voluto più tempo per lasciarsi andare. Per Silvio è fondamentale una conoscenza anche fisica, per Gemma è importante, invece, prendersi il tempo necessario per fare l'amore. Questa incompatibilità porta i due a dirsi addio, ma nella puntata andata in onda il 29 marzo forse c'è ancora una speranza per la prosecuzione della loro conoscenza.

Una seconda chance - Se Silvio si mostra categorico e deciso a non vedere mai più Gemma, la dama torinese appare in puntata molto sofferente. In studio prima Tinì, poi Maria De Filippi chiedono a Gemma se vuole fare un passo verso il cavaliere. Silvio si rifiuta, ma esortato da Gianni Sperti e poi da Tina Cipollari accetta di allontanarsi dallo studio e concedere una seconda chance a Gemma: se non quella di tornare insieme, almeno la possibilità di parlarsi ancora.