La passerella di Elena - La sfilata dal tema "I sogni son desideri" è dedicata ai sogni delle dame del parterre femminile del dating-show di Canale 5. Ogni dama ha scelto quindi come interpretare al meglio il tema. Elena sceglie di ispirarsi al film "La chiave" di Tinto Brass. In passerella si cimenta anche in una piccola coreografia. L'esibizione della dama, però, lascia tutti a bocca aperta, soprattutto gli opinionisti che hanno assistito alla spaccata di Elena in minigonna.

La reazione in studio - "Comunque Maria io mi auguro che la telecamera non abbia inquadrato nulla. Noi e le signore qui dietro siamo sconcertate", commenta l'opinionista Tina Cipollari. "Questo mi fa riflettere sul fatto che dice di essere una donna che ha i suoi tempi e, se non è sicura dell'amore di un uomo, non si concede", considera l'opinionista ma Elena replica: "È quello il bello: guardare e aspettare". "Se non si vergogna lei... ", è il commento invece di Gianni Sperti. La sfilata della dama non è piaciuta neppure al parterre maschile, visto che Elena è finita in fondo alla classifica.