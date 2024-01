"Uomini e Donne", l'esterna "bollente" di Ida Platano ed Ernesto

A "Uomini e Donne" la tronista Ida Platano e il corteggiatore Ernesto sono sempre più vicini. Soprattutto dopo l'esterna nella quale Ida, che nella vita fa la parrucchiera, ha colto l'occasione di domare la chioma di Ernesto che si è sottoposto a uno shampoo e a un piacevole massaggio. "Vediamo che effetto ti fa questo shampoo, se ti rilassa o ti eccita", provoca la tronista. "È sexy e sensuale. Sto sudando", commenta Ernesto.

I due trascorrono l'esterna scherzando e provocandosi e il corteggiatore rivela a Ida di essere un poeta: "Potrei scrivere dei versi su di te", dice Ernesto che poi aggiunge: "Sei tanta roba". Una volta in studio, nella puntata in onda venerdì 12 gennaio, Ida e il cavaliere tornano a parlare del loro incontro. La tronista sembra molto divertita dalla compagnia di Ernesto e condivide lo stesso desiderio del cavaliere, cioè quello di spingersi oltre e scambiarsi presto un bacio.

La tronista, inoltre, dichiara di essere naturalmente predisposta a fidarsi di Ernesto, diversamente da quanto accade con Mario, l'altro corteggiatore che in qualche modo ha già tradito la fiducia della tronista. Infine Ernesto decide di fare un regalo a Ida e proprio in studio, davanti a tutti, le chiede di tagliare una ciocca dei suoi capelli per custodirla come ricordo. Ida non si è sottratta alla proposta e ha tagliato una ciocca dalla chioma del corteggiatore.