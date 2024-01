"Uomini e Donne" torna con il botto nella prima puntata del 2024.

Nell'appuntamento di lunedì 8 gennaio, arriva l'addio di Roberta Di Padua al programma di Maria De Filippi. La dama del trono over è rimasta infatti molto delusa dal comportamento di Alessandro Vicinanza, il quale ha ribadito ancora una volta di voler conoscere anche Cristina. "Qui si viene per trovare il fidanzato, io non lo voglio più - ha sbottato Roberta in studio -. Ho deciso che sto bene da sola, non voglio lasciare il numero alle altre persone, non mi voglio raccontare, mi sono rotta le p...e! Non voglio più avere di fronte una persona che dà a me e toglie, non lo consento più. Sto bene come sto".