Non è la prima volta che Tina Cipollari e Federico discutono animatamente a "Uomini e Donne". Questa volta, però, il cavaliere non usa mezzi termini e si scaglia senza pietà nei confronti dell'opinionista che già in passato lo aveva punzecchiato come è solita fare con chi non le piace. "Sembri la donna delle pulizie che deve controllare tutto. Vai a sederti, sei una donna patetica", dichiara Federico attirandosi una volta e per tutte l'antipatia dell’opinionista che non resta a guardare, ma si alza per replicare.

A scatenare la polemica in studio è proprio un commento di Federico che dice la sua sul modo di fare con le dame di Alessandro Vicinanza. Secondo il cavaliere, infatti, Alessandro avrebbe una strategia anche se il suo atteggiamento in generale non sarebbe sbagliato. Le parole del cavaliere scatenano immediatamente la reazione di Tina Cipollari che considera: "Da che pulpito viene la predica". Anche Barbara De Santi si scaglia contro Federico dandogli dello stratega, ma a quel punto gli animi si surriscaldano e Federico si rivolge a Tina: "Non parlarmi sopra tu. Sembri la donna delle pulizie che deve controllare tutto. Vai a sederti, sei una donna patetica", attacca il cavaliere.

"Lasciamo stare l’offesa, ma perché non sei uscito con Aurora se eri interessato a lei?", Tina preferisce non cedere alle provocazioni e chiede conto al cavaliere del suo percorso nel dating-show di Canale 5. Anche Barbara si aggiunge all'opinionista e chiede a Federico il motivo della sua permanenza nella trasmissione visto che non starebbe sentendo e vedendo nessuna delle dame del parterre del trono over. A quel punto il cavaliere, messo alle strette, decide di salutare tutti e di lasciare lo studio.