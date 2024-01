"Uomini e Donne", arriva una segnalazione su Mario: la reazione di Ida Platano

Dopo i dubbi iniziali, la tronista sembra lasciarsi andare sempre più, ma una segnalazione nei confronti di Mario scatena la delusione di Ida e la polemica in studio. La stessa Maria De Filippi ne sembra dispiaciuta: " Mi dispiace dire questa cosa, ma non posso ometterla" , dichiara la conduttrice che chiama in studio Mariangela, la donna che ha inviato la segnalazione sul cavaliere.

Mario nonostante la frequentazione con Ida, iniziata a novembre, avrebbe chiacchierato con un'altra donna. "Mi ha scritto messaggi, ci siamo sentiti al telefono e ci siamo detti delle cose importanti", fa sapere Mariangela che chiama alla redazione del programma non tanto per sbugiardare il cavaliere ma per chiedere di partecipare alla trasmissione per conoscere Alessio. Non è la prima volta che Mariangela chiama alla redazione per far parte del parterre del trono over, questa vota però rivela anche di conoscere Mario.

Quando in studio Ida e gli opinionisti chiedono qualcosa i più sul contenuto delle loro conversazioni, Mariangela fa sapere che tra loro c'era l'intenzione di vedersi. Un atteggiamento quello di Mario che andrebbe in contrasto con le regole del programma che non lasciano spazio a frequentazioni esterne alla trasmissione. La tronista, infatti, non prende bene la segnalazione sul cavaliere anche se Mario non nega di aver parlato con Mariangela, ma racconta di averlo fatto senza nessun particolare interesse ma solo per capire le vere intenzioni della donna nei suoi confronti che, a suo parere, sarebbe in cerca di visibilità visto che lui lavora per un noto programma radiofonico.

Le giustificazioni di Mario non hanno convinto né Ida, né gli opinionisti, ma la padrona di casa invita la tronista a riflettere prima di prendere una decisione e troncare la frequentazione con il corteggiatore. "Siete adulti e può capitare a un uomo, così come a una donna, di sentire altri. Ma se a te lui piace, riflettici", considera De Filippi che si rende conto che tra i due sta nascendo qualcosa di importante. A quel punto è Mario a fare un passo indietro: il cavaliere chiede di andare via, ma Ida lo invita a rimanere.