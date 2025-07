Uan, il pupazzo-mascotte più amato dai bambini

Per diverso tempo il volto e la voce che animavano Uan rimasero avvolti in un alone di mistero, ma nel 1990 in occasione della trasmissione speciale "Buon compleanno Canale 5" che celebrava i dieci anni della rete ammiraglia di Mediaset fu svelata l'identità umana del pupazzo. A dargli la voce, infatti, era il doppiatore Giancarlo Muratori, poi dopo la sua morte, la voce di Uan fu quella di Pietro Ubaldi.