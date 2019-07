“Bim Bum Bam”, Paolo Bonolis: “Io ero vittima di Uan”

Tutti i bambini degli anni ’80 e ’90 non possono non ricordarsi di Uan, il dispettoso pupazzo animato di “Bim Bum Bam”. Tra i tanti conduttori che il simpatico cane rosa ha affiancato nell'intrattenere i più piccoli c’è anche Paolo Bonolis che descrive a “La grande avventura” quella sua importante esperienza televisiva come dei: “Tempi belli votati all'incoscienza pura”.



Nel 1982 il presentatore iniziò a lavorare ad Italia 1, allora appartenente al gruppo Rusconi, fino a quando non venne acquistata da Fininvest. Allora Bonolis condusse "Bim Bum Bam”, una trasmissione completamente dedicata ai più piccoli ma che per la prima volta proponeva un linguaggio televisivo diverso. I botta e risposta tra il presentatore e Uan divertivano i bambini attratti dalla dinamica di “vittima e carnefice” con Paolo Bonolis perennemente nei panni dello sfortunato bersaglio del pupazzo animato. Una dinamica vincente che continuerà fino alla fine del programma avvenuta nel 2002.