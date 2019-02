Bim Bum Bam: Batroberto e Batcarlotta sventano il colpo di Jolly

"C'è una missione per Batroberto e Batcarlotta: andiamo!" All'inizio degli anni '90 l'attore Roberto Ceriotti prese il posto di Paolo Bonolis alla guida di "Bim Bum Bam", una delle trasmissioni di punta, rivolta al pubblico più giovane. Tra i vari sketch che hanno contribuito a rendere il programma un vero e proprio cult non si possono certo dimenticare le vicende di Batroberto, una parodia di Batman che combatteva il perfido Jolly. Ad affiancare il supereroe nelle sue avventure c'era anche Batcarlotta, interpretata dalla conduttrice Carlotta Pisoni Brambilla. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.