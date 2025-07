Morto Enrico Valenti, il "papà" di Uan di "Bim Bum Bam"

Addio a Enrico Valenti, papà di Uan e mago del Gruppo 80. Valenti aveva 71 anni ed è stato il genio dietro il famoso programma per bambini "Bim Bum Bam", creatore anche di Five, Four e tanti indimenticabili pupazzi della tv anni Ottanta e Novanta. Nel 1980 ha fondato il Gruppo 80 insieme a Kitty Perria, una compagnia di animazione che diventò un laboratorio magico.