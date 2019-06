Pietro Ubaldi, la voce ai pupazzi Four e Uan si racconta

"Ho sempre voluto fare le vocine fin da bambino. Ho cominciato a fare teatro amatoriale, poi prosa e poi ho cominciato con il doppiaggio dei cartoni animati". Pietro Ubaldi, storico doppiatore di celebri personaggi come Giuliano, il gatto di "Love Me Licia", Four o Uan.



Tanti gli aneddoti e le curiosità legate alla sua lunghissima carriera, dalla difficoltà nel prestare la voce a Marrabbio, interpretato nella serie da Salvatore Landolina, fino al pupazzo Four, (protagonista della trasmissione "Ciao Ciao"), considerato "un lumacone con le presentatrici e Paninaro". Ecco dunque l'intervista rilasciata al nuovo format digitale "Dietro le quinte".