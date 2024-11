Mercoledì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, torna "This Is Me", lo show condotto da Silvia Toffanin che esplora la nascita, l'evoluzione e la realizzazione dei sogni di artisti nati nella scuola di "Amici", in un viaggio tra passato e futuro, attraverso la gavetta, tanto lavoro, grandi soddisfazioni e incredibili risultati conquistati.