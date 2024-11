Fiorella Mannoia, più disobbediente che mai: "Meglio stare dalla parte del torto"

La partecipazione e i temi sociali sono il fil rouge dell’intera tracklist che si apre con "Mariposa", già Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024 e Premio Elsa Morante, ispirata alla storia delle sorelle Mirabal. E ancora, la title track "Disobbedire" che invita a riflettere sul valore dell'indipendenza e dell’autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi, "Domani è primavera", con Michele Bravi, in cui convivono il buio di questi tempi e la voglia di cambiamento di chi non si arrende e ancora "Qualcosa con te" dove la Mannoia canta "non avrei mai pensato di aver paura del mondo così com'è oggi". "C'è una guerra vicina", ha detto l'interprete e autrice nel nuovo album: "che nessuno vuole fermare. Non c'è volontà politica di fermarla perché si pensa solo a mandare armi senza sapere quale può essere l'obiettivo. In Medio Oriente c'è una guerra che non è un guerra ma solo il bombardamento di civili e nessuno dice più niente. Com'è possibile non essere inquieti? io lo sono e anche molto".