La vita della Mannoia è permeata anche di lotta e impegno sociale, che non poteva mancare in questa serata di festa. Per parlare della violenza sulle donne canta "Nessuna conseguenza", mentre per affrontare il tema del razzismo porta sul palco "Non è un film", insieme a Franki Hi Nrg Mc e Natty Fred. "Non saprei cantare parole che non mi rappresentano, le parole possono essere delle armi o far riflettere su temi che stanno intorno a noi", ha spiegato l'artista. "Continuerò a combattere le battaglie in cui credo perché è la mia natura e non ne posso fare a meno. E a fare musica, con la speranza di farla sempre con lo stesso rispetto con cui l'ho trattata in questi anni".