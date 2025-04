A "The Couple" le sorelle Testa contro tutti

Nell'ultima puntata di "The Couple" (in cui sono state eliminate Elena e Thais) Lucia e Irma Testa sono finite in nomination e sono rimaste molto deluse da come hanno votato le altre squadre. A decidere il loro destino sono state le sorelle Boccoli, che hanno dovuto scegliere tra loro e la coppia Antonino e Andrea, ma c'è un dettaglio che non sfugge a Irma. Analizzando le varie opzioni, riesce infatti a individuare chi ha fatto il loro nome in confessionale e le ha quindi messe a rischio: i responsabili sono Danilo e Fabrizio. Questa rivelazione colpisce profondamente la pugile, per due motivi. Il primo è legato all'affetto e alla fiducia che riponeva in loro, mentre il secondo riguarda la strategia di gioco. "Ho preso le mie decisioni basandomi su ciò che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia, mentre tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in Confessionale? Avevo fatto i miei conti e mi sono fidata", il rimprovero mosso da Irma a Danilo.