"The Couple", le nomination della terza puntata

Dopo le varie sfide, duelli e nomination della puntata, a finire al televoto è la coppia formata da Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. Brigitta e Benedicta, in quanto vincitrici della puntata, sono immuni dalle Nomination. Pierangelo e Jasmine, Irma e Lucia, a causa di alcune penalità inflitte da altre squadre, hanno già due voti. I primi due vanno direttamente in nomination poi sta alle sorelle Boccoli decidere chi mandare al televoto e la scelta ricade sulle sorelle Testa. Saranno loro a sfidarsi per l'eliminazione in vista della prossima puntata.