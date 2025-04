Debutta lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 "The Couple – Una vittoria per due", il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Metterà alla prova 8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro.