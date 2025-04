"The Couple" regala una notte da sogno a Manila e Stefano

In casa tutti aspettano la mezzanotte per festeggiare il compleanno di Laura Maddaloni (concorrente che non convince Elena Barolo). Le coppie si sciolgono in un abbraccio collettivo e la judoka è visibilmente emozionata e felice di poter celebrare questa occasione: "Festeggiare qui, nella Casa delle Coppie, in questo gioco, è un'esperienza unica".