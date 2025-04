A "The Couple" primi screzi tra Thais ed Elena Barolo su Laura Maddaloni

A "The Couple" Thais Wiggers ed Elena Barolo si sono scambiate confidenze nel lettone, cementando la loro complicità ma anche tra loro le divergenze non mancano. Parlando di Laura Maddaloni, infatti, Elena domanda alla compagna: "Non sei d'accordo con quello che ho detto? Io non riesco a tenermi dentro niente". Thais, con tatto, le consiglia velatamente di non dare giudizi affrettati sugli altri: "Devi dire quello che pensi e credi, fai bene. Io non direi mai niente del genere perché secondo me non puoi giudicare una persona se non conosci tutta la sua storia. Io la lascio lì dove sta, non voglio problemi".