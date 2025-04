"The Couple", le confidenze tra Thais Wiggers ed Elena Barolo

Elena ha già adocchiato Laura, non riesce a fidarsi di lei e della sua personalità spigolosa. L'ha già beccata a dire una cosa per un'altra e non la ritiene una concorrente sincera. Thais dissente, secondo lei Laura non è falsa ma, al contrario, è una donna pronta a esprimere la propria opinione in faccia. Elena non si lascia convincere, anzi accusa Laura di plasmare la sua compagna di squadra Giorgia, ancora giovanissima e ingenua.