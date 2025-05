"The Couple", tra Jasmine e Pierangelo il clima si fa teso

Dopo le Nomination, l'atmosfera tra i concorrenti di "The Couple" si fa più tesa. In particolare per Jasmine e Pierangelo (che questa settimana sono in nomination). La coppia di amici si ritrova infatti coinvolta in un acceso confronto. Lei si sente infatti in colpa per avere nominato Antonino (ormai ai ferri corti con Manila) e Andrea. A livello personale non avrebbe voluto compiere questo sgarbo. Pierangelo invece è convinto della sua decisione: teme infatti che il pubblico possa pensare che si siano avvicinati ai giovani papà solo per strategia. Jasmine ammette che il loro voto la fa sentire poco coerente con se stessa.