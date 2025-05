Anche nel corso della quarta puntata di "The Couple" lo scontro tra i due non accenna a fermarsi. "Volevo tranquillizzarlo che io uno come lui non lo guarderei neanche perché non trasmette nulla. Chiunque gli vada dietro lo fa solo perché Antonino conviene averlo vicino", attacca Manila Nazzaro. E precisa: "Lui scappa dalle donne forti perché per avere una donna come me ci vogliono i caratteri. Vi assicuro che questa settimana, con o senza il saluto di Antonino, ho proseguito serena". A intervenire è anche Stefano Oradei, il marito dell'ex Miss Italia: "Di base non ho nulla contro Antonino, sono andato a chiarire con lui perché durante la puntata sono uscite delle cose che non mi sono piaciute". "Io credo che quel giorno ci sia stata una sorta di permalosità. Ho detto che era noiosa la situazione e lei per il discorso della pastiera, non pensavo di farla stare male in questo modo. Io sono stato nel mio e loro me ne hanno dette di ogni", conclude Antonino Spinalbese.