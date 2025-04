Brigitta si difende dicendo che non tutti sono a conoscenza delle loro tradizioni e del valore che queste abbiano per i vari concorrenti. Benedicta chiede scusa, ribadisce che è stato solamente un gioco da adolescenti. Le fa male vedere Manila piangere, non pensava di generare in lei un sentimento così forte, ma, allo stesso tempo, la invita a ridimensionare la questione.L'invito non viene accolto con piacere da Manila, che si sente perfettamente in grado di distinguere una problematica reale da una più frivola. Tuttavia, lei e Irma si erano impegnate per tutto il gruppo, non è stato carino deturpare il loro lavoro. Brigitta ci tiene a precisare che il lavoro fatto dalle due amiche è stato, comunque, apprezzato, mentre Antonino specifica a Manila: "Nessuno voleva farti stare male".