La simpatia tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli è evidente e anche una clip che viene mostrata nel corso della quarta puntata di "The Couple" lo conferma. "È proprio bono Antonino. È un uomo affascinante, un po' contro corrente e tormentato", commenta la showgirl mentre si confida con la sorella. "Ho paura del domatore, però", spiega il parrucchiere. "Guarda che non è geloso. È troppo impegnato con le tigri e non ha tempo per essere geloso", scherza Brigitta. E aggiunge: "A me piace tanto essere corteggiata, quindi se Antonino mi corteggiasse, forse direi di sì. Mi deve corteggiare lui, però".