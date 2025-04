"The Couple", la dura decisione di Giorgia Villa: "Non condividerò più le strategie"

Si accende la tensione nella Casa di "The Couple" e anche la ginnasta Giorgia Villa sembra iniziare a perdere la calma olimpica che contraddistingue un'atleta del suo calibro. Tra le coppie, infatti, sta iniziando a emergere una tensione dopo le prime tre puntate: acredine che deriva dai meccanismi dovuti alle dinamiche di un gruppo sempre meno coeso e pronto a lottare per il milione di euro messo in palio dalla trasmissione condotta da Ilary Blasi.