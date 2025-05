Laura prosegue il racconto e confessa che entrambi desideravano diventare genitori, ma non è stato molto semplice. "Abbiamo espresso il desiderio di diventare genitori, sono passati due anni e questo bambino non arrivava. Come per magia, però, feci un test ed ero incinta", spiega la judoka. E prosegue: "La gravidanza di Janet e Jane, invece, è stata un po' più tortuosa. Ho partorito le due gemelline a 5 mesi e mezzo: Janet ha avuto più problemi perché aveva un polmone più piccolo dell'altro ed è rimasta in terapia intensiva per mesi. Clemente stava preparando una gara importante, ma appena ha saputo la notizia ha detto: "Mi ritiro subito". Non ci ha pensato nemmeno un attimo e per me quella frase era una sconfitta e gli ho detto che preferivo che portasse avanti il suo progetto. Oggi che abbiamo vinto, portando quella medaglia d'oro a casa, solo insieme si vincono le più grandi battaglie". "Io non ho bisogno più di niente, l'unica cosa che voglio è quella che ho: la mia famiglia", conclude commossa Laura.