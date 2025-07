"Temptation Island", ecco cosa è successo nella settima puntata

Per Maria Concetta e Angelo arriva il momento del falò. Il fidanzato è sempre più vicino alla single Marianna e la tentatrice ha anche rivelato un accordo segreto per vedersi fuori dalla trasmissione. Lui si giustifica: "Ho provato di vivermi l'esperienza con tutto me stesso, di capire se avrei avuto difficoltà nel scegliere di continuare a stare con te o darmi un'altra possibilità con una nuova storia. Voglio stare con te". Maria Concetta però non cede: "Devi sparire dalla mia vita, questa storia finisce qui. Io so cosa hai fatto mentre stavamo insieme, dimmi chi hai baciato". Angelo ammette qualche errore, ma di non aver baciato nessun'altra ragazza. Maria Concetta esce comunque da sola.