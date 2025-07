"Temptation Island", Sonia M. chiede un nuovo falò ad Alessio: ma lui decide di restare solo

L'uomo resta fermo nelle sue convinzioni, che lo portano a rifiutare la proposta. "Per risponderti in maniera definitiva devo staccarmi da te - ha spiegato -, perché non riesco a capire se la mancanza che sento è per amore o altro. Volevo fare questo programma per capire come vivevamo il distacco e ora me lo devo prendere", ha aggiunto. Alessio ha poi spiegato di voler fare un percorso individuale per capire le sue esigenze: "L'esperienza qui mi avrebbe permesso di confrontarmi anche con gli amici che avevo trovato - ha detto - loro mi avrebbero dato dei consigli disinteressati e anche questo non ho potuto farlo". Sonia M. ha provato a sottolineare come questi argomenti avrebbero potuti affrontarli anche dopo il programma sempre che: "Alla base non c'è già la voglia di finire la storia", ha puntualizzato. "Se non ti avessi amato non sarei venuti qui". Sonia a questo punto si dice aperta al dialogo: "Posso aspettare perché in una storia non si deve scappare dalle crisi". Alessio, però, è fermo: "Ho bisogno di tempo, perché altrimenti non risolvo il mio problema". Riusciranno finalmente a chiarirsi?