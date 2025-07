"Temptation Island", il racconto della terza puntata

Rosario non ha mai negato di non essere convinto dei sentimenti per Lucia, tanto che è sempre stato in dubbio sulla possibilità di andare a convivere con la ragazza. Che invece vorrebbe eccome. "Uscivo da una relazione di cinque anni, mi sono appoggiato a lei anche forse forzando - ha spiegato lui -, all'inizio pensavo avesse toccato delle corde poi però l'ho conosciuta e ho provato a settarmi e mediare. Mi trovo sempre un passettino indietro, soprattutto sulla convivenza. Ho vissuto in passato un amore molto profondo in passato e vorrei riviverlo. Non è presto per la convivenza, è presto solo per me". Lucia si arrabbia ascoltando le sue parole e Rosario piange: "L'amore c'è, ma le ho chiesto tempo".