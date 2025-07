"Temptation Island": quale sarà il destino di Sonia e Alessio?

A poche ore dall'ingresso nel villaggio era già scoppiata la prima coppia. Sonia, attraverso dei video che il fidanzato Alessio, ga scoperto che l'uomo ha mentito sulla motivazione per cui ha deciso di partecipare al reality. Ha infatti dichiarato di non amarla e forse di non averla mai amata e di voler partecipare al programma per vivere l’esperienza televisiva, farsi conoscere e divertirsi con le single. Ferita e delusa, nella prima puntata la fidanzata ha chiesto un falò di confronto immediato. Tra urla e pianti lui si rifiuta ed entrambi vengono eliminati dal programma. A sorpresa le altre fidanzate, colpite dalla sua gentilezza e profondità, chiedono che possa restare con loro e la produzione acconsente.