"Temptation Island", ecco cosa è successo nella prima puntata

Chi però non riesce a tenere la rabbia a freno è Antonio. Con la fidanzata Valentina sta insieme da un anno convive da quattro mesi. A scrivere al reality è lei. Antonio, che ha tradito più volte Valentina, si proclama subito fragile e molto sensibile al fascino femminile. Durante un momento nel Capanno, Antonio assiste ad alcuni video in cui Valentina commenta il suo comportamento, criticandolo per certi atteggiamenti. Lui non collabora alle spese in casa e questa critica non riesce ad accettarla. La reazione di Antonio è immediata: accecato dalla rabbia, rompe un bicchiere e minaccia di abbandonare il reality show. Poi però decide di rimanere.