Tapiro d'oro "maxi" a Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter in Champions League

"Abbiamo una squadra forte che ha meritato di vincere", aggiunge Inzaghi che ricorda come gli innesti della società dall'inizio dell'anno abbiano consentito l'approdo in finale, nonostante l'amarezza per un titolo che in casa Inter manca dal 2010, anno della "triplete" firmato da Josè Mourinho. Prima di parcheggiare l'auto in garage, l'allenatore nerazzurro non commenta le voci su un suo possibile addio all'Inter, destinazione l'Arabia Saudita, e si limita a promettere di ritirare il premio gigante che Stafelli lascia in consegna al custode nell'ascensore.