Parigi, due morti e 559 arresti il bilancio degli scontri per la festa Champions

Sono stati 5.400 gli agenti di polizia e i gendarmi schierati dal ministro dell'Interno, Bruno Retailleau. Il ministro è finito nel mirino dell'opposizione per aver definito "barbari" coloro scesi in strada a Parigi per "compiere reati". Diverse le auto in fiamme e i negozi saccheggiati sugli Champs-Elysées, molti i danni all'arredo urbano della capitale, con pensiline, biciclette in sharing, cartelloni e molto alto che ardevano all'altezza del Pont de Jéna ancora all'alba.